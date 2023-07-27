Ротовирусную инфекцию выявили в нижегородском детском лагере "Костер" Общество

Ротовирусную инфекцию выявили в нижегородском детском лагере "Костер". Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, ранее в ведомство поступила информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере в Выксунском районе.

Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр и медицинское наблюдения детей и сотрудников лагеря.

В смывах с объектов внешней среды, пробах воды и пищевых продуктов была выявлена ротовирусная инфекция.

Работа одного из корпусов, в котором зафиксировали занос инфекции, была приостановлена. Очаг заболевания локализован и лагерь продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, ранее Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря "Золотой колос" и "Лазурный".