Ротовирусную инфекцию выявили в нижегородском детском лагере "Костер". Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, ранее в ведомство поступила информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере в Выксунском районе.
Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр и медицинское наблюдения детей и сотрудников лагеря.
В смывах с объектов внешней среды, пробах воды и пищевых продуктов была выявлена ротовирусная инфекция.
Работа одного из корпусов, в котором зафиксировали занос инфекции, была приостановлена. Очаг заболевания локализован и лагерь продолжает работу в обычном режиме.
Напомним, ранее Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря "Золотой колос" и "Лазурный".
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