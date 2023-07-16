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Общество

Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря "Золотой колос" и "Лазурный"

27 июля 2023 14:56  [107] Общество

Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря "Золотой колос" и "Лазурный". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в ходе проверки в лагере "Золотой колос" были выявлены нарушения в части выявления и изоляции детей с признаками инфекционных заболеваний, обеспечении чистоты помещений, обеззараживания воздуха,

По итогам проверки юрлицо ГБУ "ОСРЦН "Золотой колос" было оштрафовано.

В лагере "Лазурный" были выявлены несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока, некачественная дезинфекция и мойка посуды, обработки продуктов, а также уборки помещений.

Юридическое лицо ГБУДОДСООЦ "Лазурный" также было оштрафовано.

Напомним, массовое ухудшение здоровья детей в лагере "Лазурный" было выявлено в середине июня. На следующий день оздоровительная смена в лагере была прекращена. Причиной заболевания детей стал золотистый стафилококк, работа лагеря была возобновлена 1 июля.

Стрептококковую инфекцию в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе выявили также в июне. Он возобновил работу 28 июня.

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Теги:
Детские лагеря Роспотребнадзор
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