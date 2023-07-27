Глеб Никитин принял участие в церемонии освящения Спасо-Преображенского собора в Арзамасе Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа совершил рабочую поездку в Арзамас.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках визита губернатор принял участие в церемонии освящения Спасо-Преображенского собора на территории возрождающегося одноименного мужского монастыря.

Чин Великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. На церемонии присутствовали также заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, мэр Арзамаса Александр Щелоков, директор АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" Игорь Филиппов.

Глеб Никитин поздравил собравшихся с Великим освящением и преподнес в дар собору икону Спасителя. Затем губернатор Нижегородской области поздравил главу Нижегородской митрополии с днем рождения.

"Сегодня еще одним храмом на нижегородской земле стало больше. Стало уже хорошей традицией встречать праздники освящением храмов. Накануне дня Преображения в Спасо-Преображенском соборе хочется на этом слове "преображение" сделать особый акцент. Вы все видите, что преображением только церковных обителей не ограничивается наша работа. Святейший Патриарх, пребывая на арзамасской земле, тоже отметил, как вокруг храмов преображается город. Хотел бы поблагодарить братию монастыря, всех сопричастных попечителей, епархию, правительство, администрацию Арзамаса - всех, кто имел к этому отношение. Не могу не отметить: очень символично, что владыка Георгий свой день рождения традиционно встречает таким большим и добрым делом, как освящение храма. И я хотел поздравить вас с днем рождения, пожелать столь же активно и эффективно заниматься преображением нижегородской земли, нижегородской митрополии и всех святынь, которые Вы собираетесь возрождать и развивать", – отметил Глеб Никитин и преподнес в подарок владыке фотографию с видом нижегородского Печерского монастыря.

"Сегодня мы освятили собор в честь Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Освящение состоялось по молитвам отца игумена, братии этой обители, попечителей, строителей, но, в первую очередь, по воле Божией, благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержкой Президента страны Владимира Путина, благодаря созданию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево – Саров". Недавно соборными усилиями в Арзамасе был освящен Воскресенский кафедральный собор. Сегодня мы видим продолжение огромной работы по возрождению святынь на арзамасской земле. Благодарю губернатора за его труды на этой ниве", - ответил на поздравления митрополит Георгий.

Затем Глеб Никитин вместе с главой Арзамаса Александром Щелоковым оценил содержание благоустроенных территорий в историческом центре города.

"Доложил губернатору о растущей нагрузке на коммунальные службы по уборке мусора, содержанию зелёных насаждений, ливневой канализации, текущему ремонту. Получил поддержку в части рассмотрения вопроса увеличения субсидии регионального бюджета дополнительно к расходам, которые несет муниципалитет", - сказал Александр Щелоков.

Также губернатор поручил включить в план работ на 2024 год благоустройство территории у Вечного огня и обсудил с главой сроки производства капитального ремонта путепровода, дорог местного значения и тротуаров, содержания придомовых территорий в частном секторе.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора Арзамаса.