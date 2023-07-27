Древнейший каменный собор Арзамаса откроется после масштабной реконструкции Общество

Фото: Глеб Пушменков

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

14 августа митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит Великое освящение Спасо-Преображенского собора в Арзамасе. Храм, который откроется после масштабной реставрации, расположен на территории одноимённого мужского монастыря.

Спасо-Преображенский собор является древнейшим и самым первым каменным храмом Арзамаса: он был построен на территории действующего монастыря в 1638 году.

В 1927 году Спасо-Преображенский монастырь был закрыт, и до недавнего времени в здании собора размещался Государственный архив Нижегородской области №2. При этом здание храма было признано Объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

В 2015 году храм был возвращён Русской Православной Церкви.

Глобальные работы по восстановлению велись в рамках развития паломническо–туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Реставрационные работы в храме проводили специалисты проводила Ярославской художественной мастерской "Реставратор", а расписывали Преображенский собор мастера объединения художественно-реставрационных мастерских "Византия".

Как рассказал директор мастерской Денис Полещук, в ходе реконструкции были обнаружены каменные купола XVII века, которые были возведены изначально, а впоследствии были закрыты куполами с металлическим покрытием.

Мастера восстановили четыре каменных купола внутри новых маковок. Их покрыли деревянной обрешёткой и медными листами.

А вот главный купол был изначально деревянным. Внутри него реставраторы сделали уникальную находку: старинную деревянную лестницу для ремонтных работ внутри купола, которая прекрасно сохранилась.

Стоит отметить, что кресты на маковках собора удивительным образом пережили эпоху богоборчества и сохранились до наших дней. В ходе реставрации их почистили о покрыли золотом.

На северном и южном фасадах храма при реставрации штукатурного слоя были найдены фрагменты изначальной кирпичной кладки XVII века. Эти фрагменты приведены в порядок и как историческая ценность оставлены для всеобщего обозрения без штукатурного слоя.

Руководитель мастерских "Византия" Николай Юшков отметил, что живопись храма в значительной мере была утрачена, но перед художниками стояла задача не написать что-то заново, а сохранить авторскую работу, подгоняя колористическую гамму под оригинальную, воссоздав сюжеты.

Росписи на стенах храма являются эклектичными - "разностильными и разноручными", их делали современники и подвижники Ступинской школы живописи.

"Хотя писать заново что-то всё-таки пришлось, потому что часть стенописей была утрачена до кирпичной кладки... Но новые изображения и композиции — всё было ориентировано на авторскую живопись", — подчеркнул Николай Юшков.

Напомним, что уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом. Изначально он находился в первом каменном Воскресенском соборе Арзамаса, построенном в 1742 году. Когда в 1814 году началось строительство нового собора, иконостас был перевезён в Степаново.

Также на территории Спас-Преображенского монастыря была восстановлена колокольня, которая в советское время была разрушена до основания. По найденным в архивах эскизам колокольню удалось воссоздать в историческом виде.