Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 15 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 15 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Грачёвской, Братьев Игнатовых, Ворсменской, Сорочинской, Манежной,- полностью; на ул. Лыжной в домах 15-24; ул. Охотничьей, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Щепкина, 2, 4, 6, 8.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в многоквартирных домах на Сортировке: ул. Гороховецкая ул; 42а; ул. Путейская, 31, 33, 35, 37.

С 13:00 до 17:00 будет обесточен один дом на ул. Генерала Зимина, 16.

В Сормовском районе с 13:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат в микрорайоне Высоково по адресам: ул. Земледельческая, 1, 3-58; ул. Красногорская, 1а; ул. Светлая, 41-53 (нечет.), 60-78 (чет.).

В Автозаводском районе с 9:00 дор 17:00 света не будет в многоэтажках по адресам: ул. Львовская, 2; ул. Васильева, 1, 10а; ул. Бурденко,14а.

В Приокском районе запланировано отключение ГВС с 9:00 до 15:00 по адресу Пятигорская, 6 (детский сад №162).