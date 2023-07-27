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Общество

Проголосовать онлайн за доступный интернет для поселков Нижегородской области можно до 10 сентября

15 августа 2023 11:12  [2] Общество

Проголосовать онлайн за доступный мобильный интернет для населенных пунктов Нижегородской области теперь можно до  10 сентября 2023 года включительно. Решение о продлении голосования принято в Минцифры РФ. 

Старт голосованию на портале "Госуслуги" был дан 17 июля 2023 года, за этот период времени около 7,4 тыс. нижегородцев уже сделали свой выбор.

В лидерах на сегодняшний день - деревня Бараново Владимирского территориального отдела Воскресенского округа, село Ивановское Дивеевского округа и деревня Рамешки Ковернинского округа. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков призвал нижегородцев привлекать к голосованию за свой населенный пункт друзей и близких. 

Всего, по планам Минцифры РФ, к мобильному интернету в России в следующем году подключат 1481 населенный пункт с численностью от 100 до 500 человек.

Рейтинг населенных пунктов по числу проголосовавших жителей можно отслеживать в реальном времени на портале "Госуслуг".  

Результаты голосования Минцифры России планирует опубликовать 18 декабря 2023 года.

С видеоинструкцией, как проголосовать на портале "Госуслуги", можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных малонаселенных пунктах предусмотрено федеральным проектом "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Оно предполагает преодоление цифрового неравенства и обеспечение гражданам доступа к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине.

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Теги:
Госуслуги Интернет
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