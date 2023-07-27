Проголосовать онлайн за доступный интернет для поселков Нижегородской области можно до 10 сентября

Проголосовать онлайн за доступный мобильный интернет для населенных пунктов Нижегородской области теперь можно до 10 сентября 2023 года включительно. Решение о продлении голосования принято в Минцифры РФ.
Старт голосованию на портале "Госуслуги" был дан 17 июля 2023 года, за этот период времени около 7,4 тыс. нижегородцев уже сделали свой выбор.
В лидерах на сегодняшний день - деревня Бараново Владимирского территориального отдела Воскресенского округа, село Ивановское Дивеевского округа и деревня Рамешки Ковернинского округа.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков призвал нижегородцев привлекать к голосованию за свой населенный пункт друзей и близких.
Всего, по планам Минцифры РФ, к мобильному интернету в России в следующем году подключат 1481 населенный пункт с численностью от 100 до 500 человек.
Рейтинг населенных пунктов по числу проголосовавших жителей можно отслеживать в реальном времени на портале "Госуслуг".
Результаты голосования Минцифры России планирует опубликовать 18 декабря 2023 года.
С видеоинструкцией, как проголосовать на портале "Госуслуги", можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных малонаселенных пунктах предусмотрено федеральным проектом "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Оно предполагает преодоление цифрового неравенства и обеспечение гражданам доступа к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине.
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