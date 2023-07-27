Глеб Никитин: "Нижний Новгород стремительно развивается" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём Нижнего Новгорода.

"Дорогие нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днём города!

Наш любимый Нижний Новгород отмечает 802 года со дня основания. Как и у людей, день рождения города - это повод оглянуться назад и обозначить планы на следующие годы. Город стремительно развивается - растёт Ледовый дворец на Стрелке, строится метро, модернизируется электротранспорт. Нижний Новгород сохраняет лидерские позиции по объёму средств, привлекаемых на своё инфраструктурное развитие. Мы бережно храним прошлое и создаём будущее на его основе", - говорится в тексте поздравления.

"День города - праздник каждого нижегородца. Судьба города сплетается из десятков тысяч человеческих судеб. У каждого своя миссия - учить, лечить, строить, творить, производить, торговать... Каждый житель вносит свой вклад в развитие Нижнего, подчеркивает его разнообразие. При всей разности интересов нижегородцев всегда отличало стремление к единству, понимание общих целей и задач.

Подвиг Нижегородского ополчения всегда будет символизировать волю народа к сохранению единства Родины. Как и века назад, сегодня нижегородцы защищают своих сограждан. Эта преемственность поколений достойна самого глубокого уважения!

Самобытность и творческая, созидательная энергия определяют характер города, формируют уникальный нижегородский характер!

Нельзя не любить Нижний и не гордиться им! Давайте вместе пожелаем нашему прекрасному городу счастья и процветания! Пусть всегда звучит на его улицах детский смех! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие!", - сказал губернатор.