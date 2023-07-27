Обучающие семинары для руководителей добровольческих объединений пройдут в КУПНО

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовала региональная образовательная программа для руководителей добровольческих объединений. АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области", выступающий организатором программы, проведёт 10 обучающих семинаров.
Как рассказали в пресс-службе облправительства, этот образовательный проект вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел" и реализуется в рамках федеральной программы "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Он направлен на формирование и развитие культуры добровольческой деятельности в Нижегородской области.
На первом семинаре опытом реализации лучших практик работы с волонтёрами и вовлечения в добровольческую деятельность молодёжи поделились зампредседателя Совета РО "Движения Первых" Нижегородской области Наталья Оленева, помощник проректора по молодёжной политике ННГУ им. Лобачевского Екатерина Рябчикова, председатель совета молодёжи ГЖД Кирилл Темнов и руководитель волонтёрского направления Волго-Вятского банка Ольга Лукина.
В мероприятие приняли участие лидеры и руководители добровольческих объединений и НКО, сотрудники образовательных организаций и коммерческих компаний.
По итогам первого семинара был намечен план реализации совместных проектов.
Руководитель "Волонтёрского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина отметила, что особенно важно понимать текущие потребности волонтёров, способы их мотивации и приоритетные направления помощи. Это поможет грамотно выстраивать процессы деятельности.
"Проведение таких семинаров - действенный способ поделиться опытом и услышать мнение других", - сказала она.
На следующих семинарах слушатели и спикеры обсудят роль студенческой молодёжи в реализации добровольческих инициатив, методы работы с благотворителями, проведение качественной информкампании, а также способы мотивирования добровольцев.Ране сообщалось, что четыре нижегородских волонтёрских центра получат статус "Добро.Центров" в рамках федеральной программы их создания.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+