Обучающие семинары для руководителей добровольческих объединений пройдут в КУПНО Общество

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовала региональная образовательная программа для руководителей добровольческих объединений. АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области", выступающий организатором программы, проведёт 10 обучающих семинаров.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, этот образовательный проект вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел" и реализуется в рамках федеральной программы "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Он направлен на формирование и развитие культуры добровольческой деятельности в Нижегородской области.

На первом семинаре опытом реализации лучших практик работы с волонтёрами и вовлечения в добровольческую деятельность молодёжи поделились зампредседателя Совета РО "Движения Первых" Нижегородской области Наталья Оленева, помощник проректора по молодёжной политике ННГУ им. Лобачевского Екатерина Рябчикова, председатель совета молодёжи ГЖД Кирилл Темнов и руководитель волонтёрского направления Волго-Вятского банка Ольга Лукина.

В мероприятие приняли участие лидеры и руководители добровольческих объединений и НКО, сотрудники образовательных организаций и коммерческих компаний.

По итогам первого семинара был намечен план реализации совместных проектов.

Руководитель "Волонтёрского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина отметила, что особенно важно понимать текущие потребности волонтёров, способы их мотивации и приоритетные направления помощи. Это поможет грамотно выстраивать процессы деятельности.

"Проведение таких семинаров - действенный способ поделиться опытом и услышать мнение других", - сказала она.

На следующих семинарах слушатели и спикеры обсудят роль студенческой молодёжи в реализации добровольческих инициатив, методы работы с благотворителями, проведение качественной информкампании, а также способы мотивирования добровольцев.