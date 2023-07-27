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Общество

Обучающие семинары для руководителей добровольческих объединений пройдут в КУПНО

15 августа 2023 12:29  [44] Общество

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовала региональная образовательная программа для руководителей добровольческих объединений. АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области", выступающий организатором программы, проведёт 10 обучающих семинаров.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, этот образовательный проект вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел" и реализуется в рамках федеральной программы "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Он направлен на формирование и развитие культуры добровольческой деятельности в Нижегородской области.

На первом семинаре опытом реализации лучших практик работы с волонтёрами и вовлечения в добровольческую деятельность молодёжи поделились зампредседателя Совета РО "Движения Первых" Нижегородской области Наталья Оленева, помощник проректора по молодёжной политике ННГУ им. Лобачевского Екатерина Рябчикова, председатель совета молодёжи ГЖД Кирилл Темнов и руководитель волонтёрского направления Волго-Вятского банка Ольга Лукина.

В мероприятие приняли участие лидеры и руководители добровольческих объединений и НКО, сотрудники образовательных организаций и коммерческих компаний.

По итогам первого семинара был намечен план реализации совместных проектов.

Руководитель "Волонтёрского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина отметила, что особенно важно понимать текущие потребности волонтёров, способы их мотивации и приоритетные направления помощи. Это поможет грамотно выстраивать процессы деятельности.

"Проведение таких семинаров - действенный способ поделиться опытом и услышать мнение других", - сказала она.

На следующих семинарах слушатели и спикеры обсудят роль студенческой молодёжи в реализации добровольческих инициатив, методы работы с благотворителями, проведение качественной информкампании, а также способы мотивирования добровольцев.

Ране сообщалось, что четыре нижегородских волонтёрских центра получат статус "Добро.Центров" в рамках федеральной программы их создания.

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Теги:
Волонтеры КУПНО
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