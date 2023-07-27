Телефонные мошенники "развели" жительницу Дзержинска на 878 тысяч рублей Происшествия

Жительница Дзержинска перевела почти 900 000 рублей телефонным мошенникам, которые сообщили ей о сомнительных финансовых операциях с её банковским счётом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

43-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управления экономической безопасности одного из банков. Он предупредил, что со счёта клиентки некие третьи лица пытаются списать средства и рекомендовал заблокировать сомнительную операцию.

После этого ей поступил звонок от якобы следователя, который подтвердил информацию и уговорил потерпевшую перевести деньги для отмены мошеннических действий.

Поверив собеседникам, женщина в течение трёх дней переводила на указанные ими счета деньги, которые взяла в кредит. Общая сумма транзакций составила 878 000 рублей, сообщили в ГУ МВД.

Дзержинка призналась, что знала о подобных мошеннических схемах, но всё равно поверила аферистам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Специалисты ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды. Наконец, настоящий сотрудник банка никогда не будет просить клиента по телефону переводить деньги на "безопасный счёт".

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода лишилась более 13 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.