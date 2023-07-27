Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Так, отменено вечернее свечение аэростатов, которое должно было пройти 20 августа около стадиона "Нижний Новгород".

Также организаторы отменили платные привязные подъемы на воздушных шарах на территории Нижегородской ярмарки.

С актуальной информацией можно ознакомиться в Telegram-канале фестиваля.

Напомним, фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа.

В мероприятии примут участие команды из 12 регионов России (Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей), а также команда из Республики Беларусь.

Запланировано поднятие в воздух 17 аэростатов и полеты над городом и областью.