Одна из самых дорогих упаковочная б/у плёнка продаётся в Нижегородской области Экономика

В сентябре прошлого года в России открылась биржа вторсырья - электронная торговая площадка (ЭТП), где можно проводить процедуры покупки-продажи вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации.

Недавно на площадке введён индекс цен, который помог выявить самую дешёвую и дорогую упаковочную плёнку в стране.

"Индекс цен — это точный инструмент аналитики и оценки рынка, формирующегося в рамках экономики замкнутого цикла и развития отрасли обращения с отходами", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Раздел представляет собой данные о текущем спросе и наличии вторсырья на рынке. Он наглядно демонстрирует минимальные и максимальные цены по каждой категории вторсырья.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные РЭО, самые дешёвые полимеры ПНД (HDPE, полиэтилен) продаются в Красноярском крае по цене 2,5 рубля за кг.

Самые дорогие, как выяснилось, в Челябинской области - по цене 40 рублей за кг и в Нижегородской области - 18 рублей за кг.

Что касается полимеров ПП (полипропилена), дешевле всего они продаются также в Красноярском крае (2,5 рубля за кг), а дороже всего — в Москве (10 рублей за кг).

Напомним, биржа вторсырья - это инновационный IT-продукт, который концептуально изменил подход к организации и контролю оборота отходов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%. Так, уже в 2024 году в Дзержинске появится экотехнопарк, включающий мусороперерабатывающий завод и предприятия по производству продукции из вторсырья.