Пищеблоки обновили в 53 школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Приемку образовательных организаций к новому учебному году завершили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, к новому учебному году полностью готовы 152 школы, 304 детсада и 18 учреждений дополнительного образования.

На подготовку учреждений было направлено более 2 млрд рублей. На эти средства были проведены ремонтные работы, выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности, противопожарным требованиям, санитарно-эпидемиологическому законодательству, закуплены новые учебники, мебель и техника.

Также в пищеблоках 53 школ были обновлены горячие цеха, заменена технологическое оборудование, закуплена новая посуда, в едином стиле оформлены обеденные залы.

Юрий Шалабаев отметим, что к 2025 году планируется модернизировать пищеблоки во всех школах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор проведет "горячую линию" по школьным товарам.