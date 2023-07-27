Пищеблоки обновили в 53 школах Нижнего Новгорода

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Приемку образовательных организаций к новому учебному году завершили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, к новому учебному году полностью готовы 152 школы, 304 детсада и 18 учреждений дополнительного образования.
На подготовку учреждений было направлено более 2 млрд рублей. На эти средства были проведены ремонтные работы, выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности, противопожарным требованиям, санитарно-эпидемиологическому законодательству, закуплены новые учебники, мебель и техника.
Также в пищеблоках 53 школ были обновлены горячие цеха, заменена технологическое оборудование, закуплена новая посуда, в едином стиле оформлены обеденные залы.
Юрий Шалабаев отметим, что к 2025 году планируется модернизировать пищеблоки во всех школах Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор проведет "горячую линию" по школьным товарам.
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