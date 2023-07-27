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Правительственный квартал появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями региона.
Согласно информации, площадь квартала составит 144 тыс. кв. м.
По словам Глеба Никитина, он будет построен по принципу "сухие ноги". Попасть в квартал можно будет прямо с новой станции метро, не выходя на улицу.
Кроме того, время в пути от правительственного квартала до столицы составит всего 6 часов. Добраться до Москва-Сити можно будет всего за три пересадки.
Напомним, в 2020 году сообщалось, что большую часть Нижегородского кремля планируется сделать музейным пространством.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин также рассказывал, что областной парламент планирует переехать из Кремля.
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