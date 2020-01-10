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Андрей Бетин: "Если реализуем проект, то большая часть Кремля станет музейным пространством"

22 января 2020 16:02  [123] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о реконструкции Нижегородского кремля, подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода и планах по переезду чиновников из Кремля, а также ранее о будущем министре спорта, кадровом резерве регионального правительства и приезжих чиновниках.

- Хотел бы с вами поговорить о Нижегородском кремле. Тема не простая. Кремль – второй в России, его обожают все. Это главная туристическая доминанта Нижнего Новгорода. Когда стартует проект реконструкции Кремля?

- Приятно, что обращаете внимание на этот вопрос, который важен для нижегородцев. Кремль - это сердце города и улочки, которые от него расходятся – кровеносные сосуды.

Напомним, что в 2021 году 800-летие Нижнего Новгорода, за эту тему мы "зацепились". Нам самим, с точки зрения бюджета, сил и возможностей сохранить такой уникальный памятник сложно. Нам не потянуть в одиночку. Не просто его сохранить, развивать и главное – наполнить новыми смыслами. Появляется поколение, которое видит, слышит и думает по-другому.

Глеб Сергеевич Никитин доложил о наших планах по реконструкции Кремля президенту РФ и премьер-министру. Спасибо им, они нас поддержали. Поэтому на федеральном уровне уже с 2020 года выделяются большие средства на его реконструкцию. Хочу отметить, что 21 год – это не финиш, это только старт.

Последняя реставрация Кремля проходила с 1949 по 1975 год. Давно и долго. Хочу сразу пресечь ожидания, за год с архитектурным достоянием мало, что можно сделать. Мы должны его сделать общественно-культурным и историческим пространством. Не превратить в парк и не потерять аутентичность, но при этом сделать открытым, доступным и с наименьшим количеством госслужащих и наибольшим количеством возможностей для гордости нижегородцев.

- Кремль для людей?

- Проще и не скажешь. Кремль – это достояние народа.

- Когда я был маленьким, потом стал старше, в Кремль приходил 2 раза в год. И большинство также. Я правильно понимаю, что задача стоит такая, чтобы сделать эту территорию многофункциональной, чтобы жители Нижнего Новгорода приходили туда чаще и могли бы там отдыхать и обучаться? В широком формате.

- Международный фестиваль современной академической музыки "Opus 52", который проходил летом 2019 года на территории Кремля – это только первые мазки.

Но еще раз хочу обратить внимание, что это пространство не должно превратиться в парковую зону. Там свои культурно-исторические ценности. И как вы говорите по-простому для людей, там мечта о чем: идет пожилой человек – дедушка, авторитетный, многого добившийся – со своим маленьким внуком, а поодаль идет его дочь с детьми. И всем поколениям интересно, все возрастам. Вне зависимости от профессии и исторических знаний.

- Презентация реконструкции Кремля произвела на меня невероятное впечатление. Там есть новаторские моменты, нестандартные подходы: навесной мост, к примеру, фуникулер. Все будет обсуждаться и найдут компромисс. Я правильно понимаю, что в конечном итоге количество машин и чиновников сократится?

- Конечно. Количество автомобилей мы сокращаем каждый год. Самое главное нельзя ограничиваться только территорией Кремля. Если бы у нас были перехватывающие парковки, сделали бы это жестче.

В рамках развития Кремля рассматривается возможность создания парковочных пространств в пешей доступности.

Что касается фуникулера. 1886 году был построен первый фуникулер. Трамвай не мог подняться в Нагорную часть, а фуникулер поднимался в самое сердце. Это был транспортный узел. В Кремле было трамвайное депо. Восстановить эту историю было бы здорово, ценим достояние наших предков.

Нижегородский кремль - 2 км 46 метров по стене. Второй по размеру, но больше 200 лет в свободном проходе никто там не ходил. Сначала "уплыла" Зачатьевская башня в Волгу, ее восстановили в 2012 – 2014 годах, сейчас у нас есть аварийный участок от Зачатьевской до Георгиевской, который мы обязательно сделаем к 2021 году. И тогда каждый сможет пройти по нашему кольцу и загадать желание.

Если реализуем проект, то большая часть Кремля станет музейным пространством, это позволит не только изучать собственный регион, ныряя в историю, но и формировать его будущее.  

- Кремль, кроме красоты и истории, сложнейшее инженерное сооружение. Это не только большие деньги, но и компетенции тех людей, которые его поддерживают и не дают развалиться. Как с этим дела обстоят? Есть люди?

- Это важный момент. Нас федерация поддержала и выделяет нам средства на реставрацию. Здравый смысл говорит о том, что нужно укреплять склоны, где перепад высот более 100 метров, чтобы Кремль не "сполз" дальше. Но тогда мы отчетливо понимаем, что если мы не сделаем этого сейчас, мы с вами ничего не увидим к 2021 году. Надо находить баланс. Мы сейчас с пулом экспертов делаем изыскания, где у нас особо "горящие" точки. И то и другое в целом сделать не успеем, но в каких-то объемах успеем.

При участии комиссии из Минкультуры РФ, которая здесь работала, пришли к выводу, что при достаточном объеме финансирования на полную реставрацию Кремля уйдет около 10 лет. Но я хочу еще раз отметить, что не надо ждать результата через 10 лет, он будет уже и в этом году, и в следующем. Маленькими шагами. Кремль должен стать открытым, доступным и стать настоящей гордостью каждого нижегородца.

Губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным было предложено создать Общественный совет Кремля. Он будет создан уже в январе. В него войдут 24 ответственных профессионала, в рамках компетенций которых будет приниматься основа направления деятельности. Потом решения будут обсуждать с общественностью. Когда возникает вопрос о восстановлении исторической ценности Кремля, возникает вопрос, какой? XIII века, XV века или XVI?

Мы точно понимаем, что сегодня для нашей молодежи и будущих поколений им нужны немного другие средства коммуникаций. В музеях должна быть дополнительная реальность, чтобы они понимали на своем языке. Я часто задаю общественникам вопрос: "Вечный огонь – это история или новодел? Опять таки, в каких рамках? За восемь веков – это новодел, а для нас с вами это история. Или выставка военной техники, которая производилась на территории региона. Мы сейчас как Нижний Новгород поборемся, чтоб стать первым городом Трудовой доблести. Это история! Надо обязательно создавать такие очаги истории, чтобы наше будущее поколение понимали на своем языке и ценили то, что было раньше.

- Вы прагматик и перфекционист. Это делается, в том числе и для того, чтобы количество туристов, приезжающих сюда увеличивалось, наполняя бюджет?

- Безусловно. Я убеждён в том, что туристы пойдут в большом количестве только в том случае, когда сами жители полюбят свой город и его достояние. Из уст в уста приглашаются гости к себе со словами: "Приезжайте, у нас есть, что показать у нас круто!" Давайте вспомним новогодние праздники – мэппинг шоу на Дмитриевской башне. Как она ожила. Сколько приехало туристов. Как зашло.

- К 75-летию Победы это будет подсвечен уже весь Кремль?

- Прясла от Геогриевской до Никольской башен уже подсвечены. Будут дополнительно подсвечены крыши башен. И это будет все по кругу замыкаться. Мэппинг шоу – праздничная история, событийная, она продолжится. Давайте загадаем желание, чтобы наше каменное ожерелье сфотографировали из космоса.

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