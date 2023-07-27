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Бизнес

Юрий Шалабаев: "По итогам встречи главы региона с бизнесом каждый вопрос взяли на контроль, будем разбирать и решать"

16 августа 2023 15:27  [70] Бизнес

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с предпринимательским сообществом, которая прошла 15 августа на Нижегородской ярмарке. 

"На встрече губернатора с предпринимательским сообществом, безусловно, поднимается целый ряд острых вопросов, волнующих бизнес. Вопросы разноплановые. Конечно, часть из них касалась и муниципалитета. Например, по развитию объектов культурного наследия. Мы давно привлекаем предпринимательское сообщество для работы в этой сфере. Эти объекты необходимо пускать в хозяйственный оборот для того, чтобы они не только реставрировались, но и жили полноценной жизнью, а не пустовали", - сказал глава Нижнего Новгорода.

Он отметил, что на встрече также обсуждались вопросы по содержанию сетей водо- и теплоснабжения.

"Мы ведем активную работу с собственниками сетей, которые не справляются с их содержанием. Уже давно ввели практику, что вне зависимости от формы собственности сначала устраняем аварийную ситуацию силами городских предприятий на сетях, чтобы жители получали нужные им ресурсы, а затем с собственниками отрабатываем возникшие вопросы. Но отмечу, что такая поддержка муниципалитета не снимает ответственность с владельцев сетей за их содержание и оказание качественных услуг жителям города. Мы готовы принять на баланс города проблемные сети, но здесь важно желание собственника сделать этот шаг. Одно могу сказать точно, что на подготовке к осенне-зимнему сезону эти вопросы не отразятся", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Он добавил, что вопросы работы с предпринимательским сообществом стоят у него на особом контроле.

"Встречаюсь с представителями бизнеса регулярно. У нас есть центр поддержки предпринимателей, работают окна "Мой бизнес", куда любой может обратиться за консультацией: там подскажут, как получить субсидию, какие имеются меры поддержки, юристы помогут с оформлением документов. Отмечу, что только за первое полугодие 2023 года этот центр дал почти 400 консультаций по субсидиям в размере 350 000 рублей – на организацию своего дела и развитие бизнеса. Также по проекту "PROдвижение" более 300 молодых бизнесменов прошли обучающую программу для получения грантовой поддержки на сумму до полумиллиона рублей. Пользуются популярностью обучающие семинары, вебинары для самозанятых и малого бизнеса", - рассказал глава города.

"По итогам встречи главы региона с предпринимателями каждый вопрос взяли на контроль, будем разбирать и решать", - резюмировал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Глеб Никитин Предприниматели Юрий Шалабаев
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