Юрий Шалабаев провел встречу с делегацией китайского города-побратима Цзинань Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с официальной делегацией китайского города-побратима Цзинань.

Как отметил глава города, Китай является одним из приоритетных партнеров для России. Юрий Шалабаев также напомнил, что Цзинань стал одним из первых городов-побратимов Нижнего Новгорода, в 2024 году будет отмечаться 30-летний юбилей установления побратимских отношений.

В ходе встречи стало известно, что руководство Цзинаня предложило открыть в городе культурно-туристический центр Нижнего Новгорода. Юрий Шалабаев поддержал данную инициативу.

Кроме того, в Нижнем Новгороде планируется создание аналогичного центра по продвижению экономического и туристического потенциала Цзинаня.

Глава Нижнего Новгорода также сообщил, что в Цзинане создан Парк городов-побратимов, в котором готовится к открытию и локация Нижнего Новгорода. "Она создана по проекту нижегородского института развития городской среды. Мы с нетерпением ждём открытия", - сказал Юрий Шалабаев.

Среди наиболее перспективных направлений развития совместной работы стороны отметили важность сотрудничества в сферах экономики, туризма, взаимодействие предприятий, вузов, туристических компаний. Предполагается, что туроператоры Цзинаня приедут в Нижний Новгород в начале октября, чтобы познакомиться со сферой гостеприимства и достопримечательностями.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород примет международный форум "Города - побратимы и партнеры" 18 августа.