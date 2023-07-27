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Общество

Нижний Новгород примет международный форум "Города - побратимы и партнеры" 18 августа

16 августа 2023 12:13  [98] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Международный форум "Города-побратимы и партнеры" пройдет в Нижнем Новгороде 18 августа в рамках Дня города.  

По информации МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", в мероприятии примут участие официальные делегации из целого ряда городов - побратимов Нижнего Новгорода.

В мероприятии примут участие официальные делегации из Минска (Республика Беларусь), китайских городов Цзинань, Хэфэй, Хэйхэ, Харбин, российских муниципалитетов Луганск и Благовещенск, а также представители делового сообщества, компаний и вузов Нижнего Новгорода.

"При поддержке главы города Юрия Шалабаева у нас выстроены тесные взаимоотношения с нашими городами-побратимами и партнерами. Поэтому мы рады снова приветствовать на нижегородской земле наших друзей. Совместно с белорусскими коллегами мы уже провели много значимых мероприятий в разных сферах от образования до туризма. Нижний Новгород также продолжает развивать сотрудничество с китайскими друзьями и партнерами из Благовещенска и Южно-Сахалинска", - рассказал директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин.

Международный форум проходит с целью укрепления добрососедских и межнациональных отношений, обмена опытом, поиска новых деловых партнеров и взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономического и межмуниципального сотрудничества, образования, культуры, туризма. Деловая программа форума включает тематику по технологии и индустрии развития городов, ключевым трендам и лучшим практикам по развитию муниципалитетов; круглые столы по презентации промышленного потенциала, обсуждению образовательного и IT – сектора, развитию туризма и НХП городов - побратимов и партнёров. Для участников международного мероприятия предусмотрены пешеходные прогулки в сопровождении городовых, обзорные экскурсии в рамках флагманского проекта "Посмотри на Нижний", посещение Международной выставки-ярмарки "Секреты мастеров" и др.

В рамках форума города-побратимы и партнеры также представят информацию о мероприятиях и проектах в сферах экономики, образования и туризма, в которых могут принять участие представители Нижнего Новгорода, также планируется общение участников мероприятия в формате В2В.   

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, в 2022 году Нижний Новгород посетило рекордное количество туристов – 1,5 млн человек. Мэр отметил, что обновленная к 800-летию туристская инфраструктура, проведение большого количества событийных мероприятий, получение международных наград положительно повлияли на рост туристского потока в Нижний Новгород. Значимыми событиями стало получение статуса российской столицы детского туризма на 2022-2023 годы, а также победа в конкурсе Росмолодёжи за звание "Молодёжной столицы России" в 2023-2024 году.

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Теги:
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