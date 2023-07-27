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Экономика

Игорь Норенков и Александр Шарифулин обсудили меры поддержки экономики в Нижегородской области и на Сахалине

16 августа 2023 16:57  [429] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Делегация Сахалинской областной Думы посетила с рабочим визитом Законодательное Собрание Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков провел встречу с председателем постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию Александром Шарифулиным.

Председатели профильных комитетов обсудили меры поддержки экономики в Нижегородской области и на Сахалине, обменялись опытом работы с территориями, где установлены особые режимы осуществления предпринимательской деятельности. В Сахалинской области – это территории опережающего социально-экономического развития "Южная", "Горный воздух", "Курилы", режим свободного порта Владивосток. В Нижегородской области активно развивается особая экономическая зона "Кулибин", территории опережающего социально-экономического развития "Володарск", "Решетиха" и "Саров". В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ Нижегородская и Сахалинская области уверенно движутся вверх. По итогам 2022 года Нижегородская область поднялась с 5-го на 3-е место рейтинга, а Сахалинская область – с 8-го на 4-е.

"Открытый диалог с коллегами-парламентариями очень полезен для развития наших регионов, совершенствования законодательства. Мы продолжим обсуждать меры поддержки экономики. Будем обмениваться опытом в сфере регулирования оборота алкогольной продукции в объектах общественного питания. Сейчас в Государственной Думе РФ готовятся предложения по корректировке федерального законодательства в этой сфере", - рассказал Игорь Норенков.

"Нижегородская и Сахалинская области – близкие друг другу регионы, несмотря на огромное расстояние. Между нашими парламентами подписано соглашение о сотрудничестве. В Сахалинской области мы производим большое количество квадрокоптеров, поставляем их нашим бойцам на фронт. Нам особенно интересен нижегородский опыт поддержки участников СВО. Уверен, что в рамках визита мы изучим лучшие практики и примем конкретные решения", - отметил Александр Шарифулин.

Ранее председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с делегацией Сахалинской областной Думы во главе с председателем Думы Еленой Касьяновой.

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Теги:
Законодательное собрание Игорь Норенков
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