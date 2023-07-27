Всероссийская "Волжская регата 2023" пройдет в Нижнем Новгороде на День города Общество

Фото: АНО “Центр 800”

Всероссийская "Волжская регата 2023" пройдет в Нижнем Новгороде на День города, сообщили в АНО "Центр 800".

Спортивное мероприятие состоится 19 августа в акватории Волги напротив катера "Герой" и Чкаловской лестницы.

В празднике примут участие более 60 парусных и моторных яхт под управлением профессиональных спортсменов и любителей. Судна не только будут участвовать в соревнованиях, но и станут частью зрелищных шоу в течение дня.

В 10.00 регата откроется красочным "Парадом парусов": стартуя от Борского моста, более 60 яхт с поднятыми парусами пройдут кильватерным строем к Чкаловской лестнице. Финальной точкой швартовки станет причал около катера "Герой".

В 13.00 стартует спортивная регата, в которой примут участие более 40 экипажей и 300 спортсменов, а с 13.30 до 15.00 состоится сап-парад.

В рамках дневной программы спортсмены-флайбордисты планируют установить рекорд России: в честь Дня города поднимут флаг России размером 4,5 на 8 метров на максимальную возможную высоту – 25-27 метров, достигнутую с помощью флайборда. Кроме того, зрителям будет представлен новый экстремальный вид спорта – гидроэлектрофойл (доска для серфинга с мотором на подводном крыле).

В 21.30 состоится вечернее парусно-световое шоу "Волжский вальс" в акватории напротив Речного вокзала.

Кроме того, в течение дня будут организованы бесплатные мероприятия для нижегородцев и гостей города: познавательные экскурсии и катания на парусных яхтах (по предварительной регистрации, действуют возрастные ограничения).

Организатор Всероссийской "Волжской регаты 2023" — АНО "Центр 800". Партнер проекта – конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) – ежегодная мультифункциональная площадка для ключевых игроков IT и представителей сферы высоких технологий. В этом году конференцию посетили более 6 500 участников, около 2200 компаний и восемь иностранных делегаций, было подписано более крупных 60 соглашений.

Программа мероприятий:

10.00–11.00 – "Парад парусов",

10.00–21.00 – бесплатные мастер-классы для всех гостей праздника в специальных шатрах у катера "Герой",

12.00–18.00 – бесплатное катание на яхтах "Сила ветра" (по предварительной записи, действует возрастное ограничение для детей - прогулки доступны людям в возрасте с 14 лет исключительно в сопровождении родителей/представителей),

12.20 – торжественное открытие мероприятия,

13.00–18.00 – соревнования за кубок Всероссийской "Волжской регаты 2023",

13.00–20.00 – бесплатные познавательные экскурсии на парусных яхтах: "Нижний Новгород на Волге и Оке. Место силы", "Гений Шухова. Стрелка" (по предварительной записи, действует возрастное ограничение для детей - прогулки с 7 лет исключительно в сопровождении родителей/представителей),

14.30 – дневное шоу с участием скоростных персональных водных транспортных средств (гидрофойлов, гидроциклов, флайбордов),

19.00–21.00 – продолжение регаты "Силы ветра" с красочной подсветкой,

21.30–21.55 – вечернее парусно-световое шоу "Волжский вальс" в акватории напротив Речного вокзала.

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