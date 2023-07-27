Совместное заседание оперативного штаба и комиссии по антитеррору прошло в Нижегородской области Общество

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Совместное заседание оперативного штаба и комиссии по антитеррору прошло в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в ходе заседания обсуждались актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности во время проведения Дня города и Единого Дня голосования.

По данным правоохранителей, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в местах массового пребывания граждан будут задействованы все имеющиеся силы и средства.

Председатель облизбиркома Маргарита Красилевская отметила, что в рамках межведомственного взаимодействия, реализуются комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности проведения выборов.

Так, для организаторов мероприятий и членов избирательных комиссий проведут специальные обучающие занятия по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В преддверии нового учебного года на заседании были рассмотрены факторы антитеррористической защищённости объектов образования, а также выработаны дополнительные меры, направленные на предотвращение террористических угроз и обеспечение безопасности учащихся и преподавательского состава.

Кроме того, на заседании были актуализированы меры по усилению антитеррористической защищенности предприятий оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области и рассмотрены вопросы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников.