Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют на 200 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют на 200 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом.

Согласно информации, фонд оказывает поддержку как по региональным, так и по совместным программам с федеральным Фондом развития промышленности. Процентные ставки составляют от 1% до 8% годовых.

Глеб Никитин отметил, что господдержка производства импортозамещающей продукции позволит увеличить инвестиционную активность в регионе и окажет положительное влияние на экономику Нижегородской области.

С 2017 года нижегородский Фонд развития промышленности профинансировал 72 заявки от промышленных предприятий на сумму 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что льготные займы на сумму 12,8 млрд рублей в 2022 году получили 36 предприятий Нижегородской области.