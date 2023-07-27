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Экономика

Евгений Люлин принял участие в общем собрании нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей

16 августа 2023 18:37  [459] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в общем собрании "Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей", которое прошло 16 августа на нижегородском заводе "Красный якорь".

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, участники встречи обсудили итоги работы областной промышленности в первом полугодии 2023 года.

"Нижегородская промышленность – это треть валового регионального продукта, треть платежей в бюджет, сотни предприятий, на которых трудится четверть всех работающих нижегородцев. И именно благодаря развитию промышленности в 2023 году экономика региона показывает рост. Обрабатывающее производство у нас за полгода выросло на 8,2%, а прирост показателя валового регионального продукта, по сравнению с первым полугодием 2022 года, составил 6,5%. Такие внушительные результаты говорят о том, что промышленность региона, как и региональная экономика в целом, успешно выдержала санкционное давление. Она адаптировалась к новым условиям и теперь является драйвером развития не только Нижегородской области, но и всей страны", - подчеркнул Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента также отметил, что в достижении такого результата помогли федеральные и региональные меры поддержки, которые вовремя принимались. Уязвимым отраслям предоставлялись налоговые льготы. Например, в регионе действует льгота по транспортному налогу для компаний, занятых грузоперевозками - они попали под санкции. Стимулировались инвестиции. Так в конце 2022 года в областное законодательство депутаты Законодательного Собрания ввели понятие единого налогового вычета для компаний, которые вкладываются в развитие инфраструктуры.

"Нижегородская область входит в топ-3 всероссийского рейтинга инвестиционной привлекательности агентства стратегических инициатив. Эти успехи стали результатом общей большой системной работы промышленников, депутатов, правительства, общественных организаций бизнеса – Ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты. Научный потенциал и мощная промышленная база позволяют нам надеяться на дальнейшие рост и развитие", - добавил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с делегацией Сахалинской областной Думы во главе с председателем Думы Еленой Касьяновой. Напомним также, что спикер ЗСНО Евгений Люлин принял участие в "Фабрике процессов" в Дзержинске.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Промышленность
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