Более 1,5 кг "тяжёлых" наркотиков изъяли у иностранца-наркосбытчика на трассе М-7 Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородские наркополицейские совместно с инспекторами регионального ОБ ДПС ГИБДД при силовой поддержке спецподразделения в ходе реализации оперативной информации провели операцию по задержанию предполагаемого преступника.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, на 348 километре трассы М-7 в Володарском районе был остановлен автомобиль 29-летнего уроженца республики ближнего зарубежья.

В результате осмотра транспортного средства под ковролином передних сидений было обнаружено и изъято шесть свёртков с неизвестным веществом внутри каждого. Последующая экспертиза показала, что в пяти изъятых пакетах находился метадон общей массой около 496 грамм, а ещё в одном свертке оказался героин массой почти 995 грамм.

На допросе задержанный рассказал, что крупную партию наркотиков он приобрёл через закладки для дальнейшего сбыта на территории РФ.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (…покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере…). Мужчину заключили под стражу

Как пояснили в ведомстве, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.