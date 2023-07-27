Лучшего в России оператора машинного доения коров определят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

XXVIII Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров стартовал на Нижегородской ярмарке.

Соревнования пройдут с 17 по 18 августа. В Нижнем Новгороде на площадке Ярмарки участники будут соревноваться в знании теории доения коров, а также в сборке-разборке доильного аппарата. Конкурс непосредственно по доению пройдет на базе агрофирмы "Мяском" в селе Красная Лука Лысковского района.

В Нижегородской области конкурс проводится уже во второй раз. В первый раз регион принял соревнования в 2015 году.

Обращение к участникам от министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева передал замминистра Андрей Разин.

"Современное высокотехнологичное животноводство - одна из основ российского агропромышленного комплекса. Особая роль отводится молочному животноводству, которое сегодня является активно развивающимся сегментом отрасли. Отечественные предприятия ежегодно наращивают объемы производства молока и в прошлом году увеличили данный показатель до 33 миллионов тонн", - сказал он.

В 2023 году во Всероссийском конкурсе принимают участие 63 оператора машинного доения коров из 54 регионов России.

В своем приветственном слове заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что конкурс послужит популяризации и привлечению новых специалистов в сельское хозяйство.

"Очень приятно, что из такого большого количества регионов нашей большей страны специалисты приехали к нам. Очень хочется, чтобы этот конкурс подарил вам сильные профессиональные и личные эмоции", - обратился он к участникам.

Также на время проведения конкурса перед вторым корпусом Нижегородской ярмарки доступна выставка "Животноводство", на которой представлены новейшие образцы сельскохозяйственной техники.

Ранее сообщалось, что предприятия АПК региона с лучшими племенными животными наградили на аграрной выставке "День поля" в Нижегородской области.