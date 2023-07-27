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Общество

Русско-немецкое поселение "RuDe" возводится в Богородском районе

17 августа 2023 13:39  [376] Общество

Фото: Ремо Кирш

Русско-немецкий посёлок "RuDe" будет построен в Богородском районе - рядом с деревней Инютино. Там будут проживать переселенцы из Германии. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в Министерстве международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

Название проекта произошло от соединения двух слов: Russisch и Deutscher - "русский немец". Руководителем проекта по строительству данного поселения является гражданин ФРГ Ремо Кирш. А первыми жителями "RuDe", кроме семьи Кирша, стали супруги Петра Крадер и Берт Грониц.

Причиной эмиграции, по их словам, стало недовольство политикой Германии и нынешним курсом Евросоюза. А Россия, с её незыблемыми традиционными ценностями, оказалась самым приемлемым местом для переезда. Тем более Ремо Кирш неоднократно приезжал в нашу страну в рамках проекта "Автопробег Дружбы" и довольно близко познакомился с русскими людьми.

Как рассказали в ведомстве, сейчас ведётся строительство восьми домов для переселенцев. Если к проекту захотят присоединиться и другие участники - то территория посёлка будет расширена. Причём при желании переселенцы смогут арендовать дополнительный участок земли.

Как рассказал Ремо Кирш, в наш регион хотят переехать порядка 300 немцев, и в настоящее время они занимаются оформлением бумаг на выезд в Россию. Этот процесс длительный и достаточно проблематичный из-за политики немецких властей, отметил он.

В Министерстве международных и межрегиональных связей добавили, что в сентябре планируется визит фермера из Канады, который рассматривает возможность переехать в Нижегородскую область вместе с семьёй из 10 человек и заниматься здесь земледелием и животноводством.

Правительство Нижегородской области оказывает всяческую поддержку желающим переехать в регион.

Ранее сообщалось, что более 80 семей прибыло в Нижний Новгород в 2022 году по программе содействия  добровольному переселению соотечественников.

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Теги:
Богородский район Международное сотрудничество Переселение
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