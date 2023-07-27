Более 8400 нижегородцев уже пострадали от укусов клещей Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает вести оперативный мониторинг активности клещей.

По данным на 17 августа, в медучреждения с укусами обратились 8473 человека (+168 случаев за неделю), что на 13,2% больше показателей 2022 года.

В Нижнем Новгороде чаще всего случаи присасывания клещей регистрируются в Автозаводском (707), Советском (470) и Ленинском (464) районах. В области наибольшее количество укусов произошло в Павловском районе (467), Дзержинске (462) и Городецком районе (442).

32% укусов произошло на территориях сел и деревень, 24% - на садово-огородных участках, 19% - в лесу, 7% - на придомовых территориях, 3% - на кладбищах. Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы на пляжах, в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 902 человека, из них 845 детей.

15,8% из исследованных клещей оказались носителями различных заболеваний: 34 - вируса клещевого энцефалита, 1044 - иксодового клещевого боррелиоза, 254 - анаплазмой, 29 - эрлихиозом.

В регионе с начала года зарегистрировано уже 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом; 60 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай моноцитарного эрлихиоза.

Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 9270 нижегородцев (199,4% от плана), в том числе 1085 детей.

От клещей отработаны территории площадью более 4117 га.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.