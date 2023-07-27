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Общество

Приложение для отслеживания БПЛА представили в России

17 августа 2023 15:51  [278] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Российское общественно-политическое движение "Народный фронт" презентовало мобильное приложение "Радар", предназначенное для уведомления правоохранительных органов о появлении беспилотников. Об этом сообщил телеканал "360".

С помощью специальной программы, установленной на смартфон, любой житель страны сможет сообщить о беспилотнике или любом другом неопознанном летающем объекте.

Сигнал мгновенно будет передан в соответствующие силовые структуры.

Как рассказал глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, активисты движения предложили написать лёгкое и понятное приложение, "с которыми жить станет спокойнее".

"Спасибо нашим военным и Министерству обороны — среагировали и откликнулись. Это дорогого стоит, подтверждает вновь тезис, что армия и народ едины", — подчеркнул Кузнецов.

Согласно информации, мобильное приложение уже доступно для скачивания на площадках GooglePlay и RuStore. А вот App Store не дал своего согласия на его размещение.

Напомним, запуск беспилотников запрещён в Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Нижегородцам рекомендовали сообщать правоохранителям о неопознанных БПЛА.

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Теги:
беспилотники ОНФ Технологии
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