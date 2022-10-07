Фото:
Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, ограничения вводятся для усиления охраны общественного порядка в связи с введением в Нижегородской области режима базовой готовности.
С сегодняшнего дня дроны могут запускать только органы госвласти, подведомственные им организации и предприятия по договору с органами госвласти.
Ограничения вводятся до снятия режима уровня базовой готовности.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+