Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, ограничения вводятся для усиления охраны общественного порядка в связи с введением в Нижегородской области режима базовой готовности.

С сегодняшнего дня дроны могут запускать только органы госвласти, подведомственные им организации и предприятия по договору с органами госвласти.

Ограничения вводятся до снятия режима уровня базовой готовности.