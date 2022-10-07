Нацпроекты — людям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2022 17:29  [67] Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября
31 октября 2022 17:23  [45] Количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе
31 октября 2022 17:10  [56] Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка"
31 октября 2022 16:50  [65] Депутат дзержинской Думы Сергей Чендырин обсудил с активистами концепцию развития округа №10
31 октября 2022 16:44  [122] Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе
31 октября 2022 16:26  [93] Спортивную трассу для мотогонок построят в Дзержинске
31 октября 2022 15:54  [107] Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода обсудили с Юрием Шалабаевым итоги работы за 3 года
31 октября 2022 15:26  [108] Олег Лавричев организовал экскурсию в нижегородский "Лимпопо" для детской команды из ДНР
31 октября 2022 15:04  [122] Арзамас отправил тонну гуманитарной помощи на Донбасс
31 октября 2022 14:56  [118] Дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами
Общество

Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября

31 октября 2022 17:29  [67] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, ограничения вводятся для усиления охраны общественного порядка в связи с введением в Нижегородской области режима базовой готовности.

С сегодняшнего дня дроны могут запускать только органы госвласти, подведомственные им организации и предприятия по договору с органами госвласти.

Ограничения вводятся до снятия режима уровня базовой готовности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph