Нижегородцы смогут посетить летние кинотеатры в День российского кино 27 августа Культура и отдых

Нижегородцы смогут посетить летние кинотеатры в День российского кино 27 августа. Об этом сообщает Дом народного единства.

Согласно информации, в этот день пройдут открытые кинопоказы фильмов, снятых в Нижегородской области.

Организатором мероприятия выступят правительство Нижегородской области, нижегородский Дом народного единства, Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода.

Вход на мероприятия - свободный, но по предварительной регистрации.

Кинопоказы стартуют с 20:00 в парке "Дубки", парке "Автозаводский" (каток "Катушка"), сквере им. Свердлова.

Зрители увидят такие картины, как "Васса" (режиссер Глеб Панфилов, 1982 г., Горький), "Сибирский цирюльник" (режиссер Никита Михалков, Нижний Новгород, 1998 г.), "Китайский сервиз" (режиссер Виталий Москаленко, нижегородская акватория реки Волги, 1999 г.).

Дом народного единства также организует киносеанс на своей площадке: в 13:00 в зале "Единство" состоится показ документального фильма "Казаки" о казачьем батальоне "Крым" и творческая встреча с режиссерами Олегом Некишевым, Ольгой Кирий, Михаилом Буровым. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.

"Дом народного единства к празднику решил сделать нижегородцам подарок – открытые показы советских и российских фильмов. Сеансы будут организованы в самом Доме и на открытых площадках. Это хорошая возможность приобщиться к культуре, искусству, истории. Приглашаем всех в кино!", — сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

В рамках мероприятий, посвященных отечественному кинематографу, также в Доме народного единства состоится мастерская кинодокументалистики "От кадра до премьеры" по съемке фильма от режиссера RT Олега Некишева. Начало - в 15:00. Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию по ссылке.

По окончании мастер-класса, в 16:00, начнется церемония награждения победителей III Фестиваля молодежного любительского кино "Киногерой". На сцене Дома народного единства будут объявлены победители в четырех номинациях: лучший игровой, документальный, анимационный фильмы и лучшее видео.