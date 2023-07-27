РЖД возобновляют продажи билетов на поезда за 90 суток Общество

РЖД с 17 августа открывают продажи билетов за 90 суток на большинство поездов дальнего следования. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Напомним, в связи с масштабными работами в Центральном транспортном узле билеты на некоторые поезда нельзя было купить ранее, чем за 45 суток. После реконструкции инфраструктуры продажи за 90 суток будут возобновлены.

Так, например, уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября включительно.

Как сообщает телеканал "360", изменения коснулись в том числе поездов, следующих на юг. Сейчас можно купить билеты и запланировать отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон или даже поездку на ноябрьские праздники.

В ближайшее время РЖД продолжит снимать ограничения и на другие популярные направления, подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Напомним, с конца июня за 90 суток до отправления можно купить билеты на скоростной поезд "Ласточка", следующий с Восточного вокзала Москвы в Нижний Новгород.