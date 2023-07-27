Юрий Шалабаев провел встречу с делегациями городов - побратимов Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев провел встречу с делегациями городов - побратимов Нижнего Новгорода, которые прибыли в канун празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Согласно информации, в Нижний Новгород уже приехали делегации из Минска (Республика Белоруссия), Харбина, Цзинаня, Хэфея, Хейхэ (Китай), а также Луганска и Благовещенска.

По словам мэра, совместно с городами-побратимами и партнерами ранее уже было проведено большое количество мероприятий в формате онлайн (в связи с ковидными ограничениями). Юрий Шалабаев также подчеркнул, что муниципалитет придает особое значение развитию сотрудничества с городами-побратимами и партнерами в сфере экономики, установлению прямых контактов между представителями деловых кругов в сфере образования и туризма.

"Отличной площадкой для обмена информацией, поисков партнеров, установлению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес станет международный форум "Города-побратимы и партнеры", который мы проводим в преддверии празднования Дня города. Хочу пожелать вам плодотворных переговоров с потенциальными нижегородскими партнерами. Уверен, что у вас останутся исключительно теплые и добрые впечатления о Нижнем Новгороде, а мы постараемся сделать для этого все возможное", - сказал глава города.

Во встрече с иностранными партнерами также приняли участие представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Нижнем Новгороде Сергей Малов, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"Побратимские отношения – это яркий образец народной дипломатии. Именно на основе межмуниципальных, межрегиональных связей строится фундамент двухсторонних, межгосударственных отношений. И побратимские отношения являются тем мостиком, согласно которому устанавливаются прямые контакты в области культуры, спорта, туризма, экономики", - отметил Сергей Малов.

"Муниципалитеты Нижегородской области заключили 74 Соглашения с зарубежными муниципалитетами, 26 из которых подписаны Нижним Новгородом. Визит представителей наших городов-побратимов в преддверии праздника является для нас большим подарком и особой честью. Мне очень приятно, что благодаря такому вниманию День города становится не просто праздником для его жителей, а приобретает статус важного международного события", - отметила Ольга Гусева.

"Радует, что наша дружба крепнет год от года, а международные отношения активно развиваются. Подтверждением тому является интерес, проявляемый нашими партнерами к Нижнему Новгороду. Представители Минска, Луганска, Благовещенска, а также городов КНР Хэфэй, Хэйхэ, Харбин и Цзинань выразили принимающей стороне свое глубокое уважение и надежду на развитие добрососедских отношений. Уверен, что так и будет, ведь принимать таких дорогих гостей для Нижнего Новгорода – большая честь!", - сказал Олег Лавричев.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с делегацией китайского города-побратима Хэфэй.