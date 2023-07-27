Парк Нижнего Новгорода благоустроят в китайском городе Хэфэй

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с делегацией китайского города-побратима Хэфэй. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам главы города, сотрудничество с Китаем является одним из приоритетных направлений международной работы в Нижнем Новгороде.
Как рассказал председатель постоянного комитета Собрания народных представителей города Хэфэй Ван Вэйдун, в этом году в городе в рамках China International Garden Expo будет создано 38 выставочных парков, включая парк Нижнего Новгорода.
Он пригласил нижегородскую делегацию посетить этот парк в сентябре. Также в Китае ждут представителей предприятий, школ, вузов и туристических учреждений Нижнего Новгорода.
Юрий Шалабаев пообещал направить делегацию представителей паркового хозяйства Нижнего Новгорода для участия в выставке и обмена опытом в сфере озеленения и благоустройства.
Также мэрия заинтересована в совместных проектах в сфере экономики, образования, школьном обмене.
Напомним, вчера Юрий Шалабаев провел встречу с делегацией китайского города-побратима Цзинань и делегацией Сахалинской областной Думы.
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