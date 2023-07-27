Электричество точечно отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 18 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 18 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 запланировано отключение электропитания в частном секторе: по ул. Вадской, Вадскому проезду, ул. Гагинской, Полярной, Спасскому проезду.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в Слободе Печёры в домах 293, 328, 330, 343, 356, 360, 361, 373, 377, 378, 416, 418, 426, 440. В Слободе Подновье и деревне Новой отключение света возможно во всех домах.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 работы запланированы также по ряду улиц. Отключение электричества запланировано в Погрузном переулке; в Собиновском переулке; по ул. Старая Канава, 157, 159, 161; ул. Фрезерной, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

В Автозаводском районе также с 9:00 до 16:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул.Автомеханической, 28; ул. Прыгунова,14, 16, 18.