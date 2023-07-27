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Бизнес

ЛУКОЙЛ помогает образовательным учреждениям

18 августа 2023 11:00  [155] Бизнес
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

Компания "ЛУКОЙЛ" в рамках реализации благотворительной программы ежегодно помогает образовательным учреждениям Кстовского муниципального округа. К новому учебному году ремонтные работы завершены в детских садах. 

В детском саду "Колосок" поселка Ждановского старые деревянные окна в группе, коридоре и туалетной комнате заменили на новые пластиковые. Окна оборудованы москитными сетками и, что важно, детскими замками. Теперь в дошкольном учреждении станет не только тепло и красиво, но и более безопасно. 

Помощь дошкольным учреждениям ПАО "ЛУКОЙЛ" оказывает не разовую, а системную. Так, в прошлом году при поддержке компании для этого же детсада в поселке Ждановском были приобретены электрические бойлеры, рециркуляторы, морозильная камера, снегоуборочная машина, а также установлена новая входная дверь. 

"Спасибо компании за помощь, которую она ежегодно оказывает нашему детскому саду. Старые деревянные окна не открывались, проветривать помещение было сложно. Теперь одно удовольствие работать и набирать новых малышей", - сказала заведующий МБДОУ "Детский сад № 35 "Колосок" Эльвира Гнилица.

В дошкольном учреждении села Запрудное выполнили ремонт лестничных клеток, а также заменили линолеум в коридорах.

"Зданию нашего детского сада почти полвека, старые лестницы находились в аварийном состоянии, ходить по ним было небезопасно. Мы безмерно рады, что нашу просьбу не оставили без внимания", - отметила Яна Черенева, заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" села Запрудное.

При поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в МБДОУ "Детский сад № 36" деревни Подлесово отремонтировали музыкальный зал: установили новые окна и двери, покрасили стены, обновили пол и потолок. И уже 1 сентября светлый и просторный музыкальный зал распахнет свои двери для юных талантов!

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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