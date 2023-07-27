И.о. прокурора Нижегородской области провел выездной прием граждан на АПЗ Общество

Фото: Александр Барыкин

Исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области Валерий Кузьмин провел выездной прием по личным вопросам на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

В сопровождении генерального директора предприятия Андрея Капустина и его заместителя – директора по персоналу и общим вопросам Константина Аргентова Валерий Кузьмин посетил производственные цеха, музей истории АПЗ.

В ходе приема семь приборостроителей в рабочее время смогли напрямую обратиться к и.о. прокурора области со своими вопросами, которые потребовали вмешательства региональной прокуратуры.

В частности, один из вопросов касался неисполнения вторым родителем законных обязательств по выплате алиментов на ребенка после развода и игнорирования запросов по этому поводу службой судебных приставов, несмотря на решение суда.

Также сотрудники АПЗ обратились с вопросами о защите персональных данных на платформе "Госуслуги", где был взломан личный кабинет одного из приборостроителей; о расширении сроков передачи данных за энергоресурсы до 10 дней.

В ходе приема были затронуты и бытовые проблемы: о ликвидации стихийной свалки в районе частного сектора станции Арзамас-1, о системном нарушении тишины в многоквартирном доме, о выгуле собак на детских площадках и ряд других.

И.о. прокурора региона рассмотрел все обращения и поставил их на контроль.

Ранее сообщалось, что АПЗ получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства.