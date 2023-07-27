Суши-бар в Канавинском районе временно закрыли из-за антисанитарии

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Суши-бар в Канавинском районе Нижнего Новгорода временно закрыли из-за антисанитарии. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, по решению суда на 90 суток было закрыто предприятие "Сакура" на улице Лесной городок, 3А.
В ходе расследования случаев пищевых отравлений специалисты Роспотребнадзора выявили в кафе несоблюдение поточности технологических процессов, немаркированные инвентарь и продукты, грязные помещения, а также тараканов и мух.
По фактам выявленных нарушений были составлены протокол по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и протокол о временном запрете деятельности.
Ранее сообщалось, что ротовирусную инфекцию выявили в нижегородском детском лагере "Костер".
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