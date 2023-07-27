Фото:
Основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, в основание будущей станции было залито 613 кубометров раствора. В работах было задействовано 62 бетономешалки и 30 монолитчиков.
При армировании конструкции было использовано 52 тонны арматуры, а толщина "подушки" составляет 1 м 88 см.
"Для нас этот первый бетон очень важен. На своем строительном сленге мы называем его "большой бетон", - сказал и.о. руководителя проекта ГК "Моспроект-3" в Нижнем Новгороде Сергей Попов.
После затвердевания основания начался монтаж рам-упоров для тоннелепроходческого комплекса. Планируется, что он прибудет на площадку в сентября.
В целом, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, стартовый котлован выполнен более чем на треть.
Напомним, глубина стартового котлована на площади Сенной составляет 16 метров.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+