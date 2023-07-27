Основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, в основание будущей станции было залито 613 кубометров раствора. В работах было задействовано 62 бетономешалки и 30 монолитчиков.

При армировании конструкции было использовано 52 тонны арматуры, а толщина "подушки" составляет 1 м 88 см.

"Для нас этот первый бетон очень важен. На своем строительном сленге мы называем его "большой бетон", - сказал и.о. руководителя проекта ГК "Моспроект-3" в Нижнем Новгороде Сергей Попов.

После затвердевания основания начался монтаж рам-упоров для тоннелепроходческого комплекса. Планируется, что он прибудет на площадку в сентября.

В целом, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, стартовый котлован выполнен более чем на треть.

Напомним, глубина стартового котлована на площади Сенной составляет 16 метров.