Студенты из 104 стран мира обучаются в нижегородских вузах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студенты из 104 стран мира обучаются в нижегородских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, всего в вузах Нижнего Новгорода обучается около 100 тысяч студентов, из которых 6 тысяч – иностранные студенты.

Отмечается, что нижегородские вузы наращивают экспорт образовательных услуг, благодаря чему их программы становятся все более востребованными и конкурентоспособными на международном образовательном рынке.

На данные момент нижегородские университеты подписали 380 соглашений о сотрудничестве с вузами 54 стран. В рамках соглашений проводятся обмены учебными материалами, совместные мероприятия, обмен студентов.

Ранее сообщалось, что абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году.