Евгений Люлин поздравил коллектив завода "Гидромаш" им. В. И. Лузянина с Днем воздушного флота России Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин поздравил коллектив нижегородского предприятия "Гидромаш" имени Владимира Лузянина с Днем воздушного флота России.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, Евгений Люлин вручил почетные звания специалистам завода за самоотверженный и добросовестный труд, большой вклад в развитие производства и высокий профессионализм.

В своем обращении спикер ЗСНО подчеркнул, что уровень компетенций отечественного авиапрома никогда не уступал западным.

"Например, горьковские специалисты в 80-х годах создавали узлы и агрегаты для отечественного шаттла – космического корабля "Буран". Шасси проектировали на "Гидромаше". В 90-е годы "Гидромаш" сумел стать частью западных программ строительства Эйрбасов – этим фактом Запад косвенно признал наши достижения. Завод "Гидромаш" стал для всей нижегородской промышленности своеобразным маяком, доказал, что, развивая производство, можно не просто выживать, но стать мировым лидером, - отметил Евгений Люлин. – Огромную роль сыграла, конечно, личность Владимира Ильича Лузянина. Сегодня традиционный митинг на "Гидромаше" собрал специалистов отрасли, руководителей предприятий. И каждый выступающий отмечает роль Владимира Ильича, как учителя, наставника, создателя Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. В наши дни "Гидромаш", как и другие нижегородские предприятия отрасли, уверенно смотрит в будущее, принимает участие во всех значимых проектах отечественного авиапрома. Именно благодаря труду авиастроителей Россия была, есть и будет великой авиационной державой!".

Напомним, что АО "Гидромаш" было присвоено имя Владимира Лузянина.

Также мемориальная доска в память о Владимире Лузянине была открыта в Нижнем Новгороде

Ранее Евгений Люлин принял участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований по парашютному спорту в Балахнинском округе.