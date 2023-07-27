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Происшествия

Автомобиль насмерть сбил девочку в Дзержинске

19 августа 2023 11:05  [915] Происшествия

Автомобиль насмерть сбил девочку в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщили в УГИБДД Нижегородской области, трагедия произошла 18 августа около 18.23 на проспекте Ленина в Дзержинске.

По предварительным данным, женщина-водитель 1976 года рождения совершила наезд на двух детей: мальчика 2017 года рождения и девочку 2016 года рождения.

Пострадавших доставили в больницу, где девочка впоследствии скончалась.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В региональном Следственном комитете уже инициировали передачу уголовного дела из органов полиции по факту данного ДТП.

Ранее пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной.
 

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Теги:
ДТП
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