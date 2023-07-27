С настоящей Россией познакомились в Нижнем участники проекта "Летний институт НГЛУ" из четырех стран Общество

Для гостей были организованы экскурсия по центру Нижнего Новгорода, речная прогулка, дегустация русских блюд и концерт.

25 молодых преподавателей и исследователей из 15 образовательных организаций высшего образования Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Приднестровской Молдавской Республики проходят обучение по направлению "Социальные науки" на площадке НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в рамках федерального проекта "Летний институт".



Помимо образовательных модулей, для участников проекта была организована культурно-досуговая программа. В Нижнем Новгороде они посетили Кремль, Большую Покровскую, улицу Минина, площадь Горького, Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, совершили речную прогулку по Стрелке.



Кроме того, в одном из ресторанов города для гостей из зарубежья был организован обед с дегустацией блюд русской кухни и небольшим концертом.



"Я исполнял песни из репертуара российских поп-исполнителей, и мне было очень приятно, что коллеги из других стран знали все эти композиции наизусть и подпевали мне, - говорит руководитель Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ, директор областного межвузовского Продюсерского центра "World Song: Песня мира", автор-исполнитель Олег Пикунов. – Это значит, что менталитет жителей России и жителей Узбекистана, Таджикистана, Приднестровья и Беларуси по-прежнему очень близок, и все мы - одна большая семья!".





Педагоги и исследователи из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Приднестровской Молдавской Республики очень тепло отозвались об участии в культурно-досуговом модуле "Летнего института НГЛУ".



"Летний институт" подарил нам много впечатлений: новых знаний и новых навыков, обрисовал контуры совместных с российскими учеными проектов, - говорит Диляра Зарипова из Узбекистана. – А вот эти моменты погружения в русскую культуру стали фундаментом для настоящей дружбы и поводом для неформального общения. На экскурсиях по Нижнему Новгороду, на организованной дегустации мы увидели настоящую Россию – красивую и гостеприимную. Организаторы отнеслись к нам огромным вниманием, уважением, добротой и радушием, показали, насколько многогранны таланты русских ученых. Выступление Олега Пикунова стало для нас настоящим открытием: мы сначала подумали, что для нас пригласили артиста из Москвы, настолько уверенно он выступает, и настолько профессионально сочиняет и исполняет собственные песни. Композиция "Романтические сны" - это супер-хит!".



Анастасия Буева из Беларуси отметила, что опыт работы областного межвузовского продюсерского Центра "World Song: Песня мира", который базируется в НГЛУ, стоит брать на вооружение:



"В Беларуси много музыкальных, творческих студентов, и помогать им реализовывать таланты через аналогичный Продюсерский центр было бы здорово, - говорит она. – Олег Пикунов подарил нам не только отличное настроение своим творчеством, но и отличную идею для работы с молодежью!".

Фото пресс-службы НГЛУ