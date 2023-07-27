Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию со смертельным ДТП в Дзержинске, сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, водитель автомобиля "Опель Астра" не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов, двигающихся по проспекту Ленина.
Установление всех обстоятельств данного ДТП находится на контроле прокуратуры Нижегородской области.
Напомним, что автомобиль насмерть сбил девочку в Дзержинске вечером 18 августа.
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