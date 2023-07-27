Глеб Никитин отметил благоустройство сквера Нестерова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин отметил хороший результат по благоустройству сквера Нестерова в Нижнем Новгороде.

В своем Telegram-канале глава региона выложил фото части сквера Нестерова, которая благоустроена полностью за счет частных инвестиций предпринимателя Альберта Гусева.

Общая сумма ремонта составила почти 90 млн рублей.

Как сообщил глава региона, основная часть сквера была благоустроена ранее, по федеральной программе. Предприниматель также взял на себя расходы по ремонту ресторана на Нижневолжской набережной.

"Делать Нижний еще комфортнее и красивее - наша общая задача! О чем, кстати, говорил и на встрече с предпринимателями на этой неделе", - добавил Глеб Никитин.