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Спорт

Эстафета "100 красивых мест Нижегородской земли" стартует в Нижнем Новгороде 21 августа

19 августа 2023 19:45  [152] Спорт

Торжественная церемония открытия эстафеты "100 красивых мест Нижегородской земли" состоится 21 августа у стадиона "Нижний Новгород" Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Из Нижнего Новгорода стартует спортивный десант, который разъедется по всей Нижегородской области. Участники посетят каждый муниципалитет региона, передавая символическую эстафету из одного округа в другой. Планируется, что в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек.

Забег позволит познакомить жителей и гостей региона с культурными и историческими достопримечательностями Нижегородской области, вовлечь граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.

Ранее сообщалось, что нижегородка Серафима Байкова завоевала Кубок главы Нижнего Новгорода по конкуру.

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Теги:
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