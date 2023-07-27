Эстафета "100 красивых мест Нижегородской земли" стартует в Нижнем Новгороде 21 августа

Торжественная церемония открытия эстафеты "100 красивых мест Нижегородской земли" состоится 21 августа у стадиона "Нижний Новгород" Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Из Нижнего Новгорода стартует спортивный десант, который разъедется по всей Нижегородской области. Участники посетят каждый муниципалитет региона, передавая символическую эстафету из одного округа в другой. Планируется, что в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек.
Забег позволит познакомить жителей и гостей региона с культурными и историческими достопримечательностями Нижегородской области, вовлечь граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.
Ранее сообщалось, что нижегородка Серафима Байкова завоевала Кубок главы Нижнего Новгорода по конкуру.
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