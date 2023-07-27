Совет Госдумы обсудит развитие речного транспорта на совещании в Чкаловске Политика

Фото: ЦКБ имени Алексеева

Выездное совещание Совета Госдумы РФ пройдёт 21 августа в Чкаловском районе Нижегородской области. Депутаты обсудят вопросы развития речного пассажирского транспорта. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно информации, мероприятие состоится на площадке ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева. Здесь, напомним, расположен завод по производству судов на подводных крыльях.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия входит в тройку стран по длине водных путей, и это преимущество важно использовать.

"В регионах Российской Федерации, где расположены внутренние водные пути, создаётся 90% ВВП и проживает 80% населения", - добавил председатель Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, в настоящее время необходимо выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах страны.

Напомним, Глеб Никитин 20 июня принял участие в совещании с Владимиром Путиным и доложил главе государства о развитии скоростного флота в Нижегородской области.