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Общество

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о развитии скоростного флота в Нижегородской области

20 июня 2023 19:48  [132] Общество

Фото: ЦКБ имени Алексеева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 июня принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие было посвящено вопросам развития речного судоходства, сообщили в пресс-службе облправительства.

В своём докладе Глеб Никитин отметил, что можно выделить три основные категории судоходства.

Первое - внутригородское прогулочное или рейсовое судоходство - перевозки на малые расстояния тихоходными судами. "Считаю, что этот новый вид транспорта станет отличным дополнением к развитой транспортной сети нашей столицы", - сказал глава Нижегородской области.

Вторая категория – пассажирское межгородское и межрегиональное скоростное судоходство, основанное на судах со скоростью до 60-65 км/ч.

"За пределами столичных городов востребован именно такой вид навигации, который должен опираться на развитую маршрутную сеть с большим количеством рейсов и судов, в то время как для прогулочной внутригородской сети достаточно нескольких судов", - уточнил Глеб Никитин.

Третья категория - это круизные суда, которые являются критически важной частью не только речного судоходства, но и всей туристической индустрии на берегах крупных рек.

В ходе совещания Глеб Никитин доложил президенту о развитии скоростного флота в регионе, а также представил ряд предложений по развитию скоростного флота во всей акватории Волги.

Так, Нижегородская область стала первым субъектом РФ, который уже три года развивает собственную флотилию под управлением специально созданного оператора, основываясь на федеральной программе льготного лизинга.

При этом льготное финансирование позволило заказать серию судов в чкаловском ЦКБ имени Алексеева - и тем самым поддержать местную уникальную технологическую и производственную школу.

Глеб Никитин заверил, что данный вид транспорта востребован именно в части регулярного сообщения, а не только в качестве аттракциона для туристов.

"У нас сформирована финансовая и операционная модель, которую регион может тиражировать для организации масштабной сети скоростных речных перевозок", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, нижегородские "Валдаи" за первый месяц навигации перевезли 6 441 пассажира. 

Кроме того, в начале июня в Нижнем Новгороде начал курсировать речной трамвай "Соталия", а затем была открыта навигация электрокатамарана "ЭкоходЪ 2".

Также ранее сообщалось, что ещё одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.

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Теги:
Владимир Путин Водный транспорт Глеб Никитин
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