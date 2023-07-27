Катер и яхта столкнулись на Оке в Нижнем Новгороде поздно вечером 19 августа Происшествия

Поздно вечером 19 августа в акватории Оки было зафиксировано происшествие на воде: столкнулись два маломерных судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии около Молитовского моста, в районе ЖК "Жюль Верн", поступило в 23:20. Ленинский район.

В МЧС уточнили, что произошло столкновение катера "Гренада" и яхты. В результате с яхты были спасены 6 человек, в том числе 1 ребёнок. В медицинской помощи они не нуждались, добавили в ведомстве.

Напомним, недавно сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижнем Новгороде.