Катер и яхта столкнулись на Оке в Нижнем Новгороде поздно вечером 19 августа

Поздно вечером 19 августа в акватории Оки было зафиксировано происшествие на воде: столкнулись два маломерных судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии около Молитовского моста, в районе ЖК "Жюль Верн", поступило в 23:20. Ленинский район.
В МЧС уточнили, что произошло столкновение катера "Гренада" и яхты. В результате с яхты были спасены 6 человек, в том числе 1 ребёнок. В медицинской помощи они не нуждались, добавили в ведомстве.
Напомним, недавно сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижнем Новгороде.
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