Многодетной семье из Мариуполя помогли подготовиться к школе Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

Многодетной семье из Мариуполя, проживающей в Нижегородской области, помогли подготовиться к школе. Председатель регионального общественного совета партийного проекта "Женское движение Единой России" Лилия Ланская передала необходимые канцтовары и стол для занятий в Штаб общественной поддержки.

"В этом году Злата идет в первый класс, и ей нужна была удобная парта для занятий. Очень важно, чтобы ребенку было конформно заниматься, поэтому я с радостью откликнулась на эту просьбу", - отметила Лилия Ланская.

По доброй традиции в благотворительной акции "Собери ребенка в школу" активное участие принимают депутаты регионального парламента, к акции присоединились представители Управления Росреестра и ППК "Роскадастр" по Нижегородской области. Они также передали необходимые школьные принадлежности ребятам из Донбасса, которые пойдут учиться в нижегородские школы.

Кроме того, при поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской области Алексея Антонова помогли и малышам, проживающим в пункте временного размещения в Московском районе Нижнего Новгорода: их обеспечили детским питанием и подгузниками.

Напомним, в Нижегородской области акция "Собери ребенка в школу" в преддверии Дня знаний проходит на протяжении многих лет. Партактив и депутатский корпус "Единой России" всегда принимают в ней самое активное участие. Акция проходит во всех районах и городских округах региона. В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяют детям участников СВО и детям из новых регионов.

Пункты приема школьных принадлежностей открыты на площадках местных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки, куда любой желающий может принести необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь.