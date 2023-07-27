Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 августа 2023 17:05  [62] Многодетной семье из Мариуполя помогли подготовиться к школе
20 августа 2023 16:17  [172] Около 45 тысяч человек собралось на пл. Минина и Пожарского вечером 19 августа
20 августа 2023 14:25  [129] Энергетики "Нижновэнерго" подготовились к работе в условиях надвигающихся гроз
20 августа 2023 14:10  [161] МЧС предупредило о грозах и граде в Нижегородской области 20 августа
20 августа 2023 13:44  [143] Более 155 стран примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
20 августа 2023 10:51  [292] Нижегородские эксперты обсудили вопросы в области лесных отношений
20 августа 2023 09:15  [188] Глеб Никитин: "Сегодня без воздушного флота мы уже не мыслим свою жизнь"
20 августа 2023 09:10  [198] Олег Лавричев: "Российская авиационная промышленность занимает одно из лидирующих мест по количеству производимой авиатехники"
19 августа 2023 19:08  [330] Глеб Никитин и Юрий Шалабаев почтили память основателей Нижнего Новгорода
19 августа 2023 17:07  [418] Глеб Никитин отметил благоустройство сквера Нестерова в Нижнем Новгороде
Общество

Многодетной семье из Мариуполя помогли подготовиться к школе

20 августа 2023 17:05  [62] Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

Многодетной семье из Мариуполя, проживающей в Нижегородской области, помогли подготовиться к школе. Председатель регионального общественного совета партийного проекта "Женское движение Единой России" Лилия Ланская передала необходимые канцтовары и стол для занятий в Штаб общественной поддержки.

"В этом году Злата идет в первый класс, и ей нужна была удобная парта для занятий. Очень важно, чтобы ребенку было конформно заниматься, поэтому я с радостью откликнулась на эту просьбу", - отметила Лилия Ланская.

По доброй традиции в благотворительной акции "Собери ребенка в школу" активное участие принимают депутаты регионального парламента, к акции присоединились представители Управления Росреестра и ППК "Роскадастр" по Нижегородской области. Они также передали необходимые школьные принадлежности ребятам из Донбасса, которые пойдут учиться в нижегородские школы.

Кроме того, при поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской области Алексея Антонова помогли и малышам, проживающим в пункте временного размещения в Московском районе Нижнего Новгорода: их обеспечили детским питанием и подгузниками.

Напомним, в Нижегородской области акция "Собери ребенка в школу" в преддверии Дня знаний проходит на протяжении многих лет. Партактив и депутатский корпус "Единой России" всегда принимают в ней самое активное участие. Акция проходит во всех районах и городских округах региона. В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяют детям участников СВО и детям из новых регионов.

Пункты приема школьных принадлежностей открыты на площадках местных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки, куда любой желающий может принести необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Школы Штаб общественной поддержки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph