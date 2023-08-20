"Автобан" завершил укладку дорожного покрытия на 4 этапе трассы М-12 Общество

Фото: “Автобан”

"Автобан" полностью завершил обустройство и укладку дорожного покрытия на 4-м этапе трассы М-12 "Москва - Казань", сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, дорожные рабочие уложили почти 1,5 млн тонн асфальтобетона, в том числе - на вантовом мосту через Оку.

До начала старта движения по М-12 на переправе пройдут работы по регулированию натяжения вант. Длина данного моста составляет 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений – более 6,5 тыс. тонн.

Нижний слой дорожного покрытия переправы сделан из литого асфальтобетона, важнейшим свойством которого является водонепроницаемость. Верхний слой, как и на всей М-12 устроен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким транспортным нагрузкам.

Вантовая система моста более чем на 50 процентов построена из отечественных конструкций. Объект стал эффективной экспериментальной площадкой, где были применены отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование для монтажа вантовой системы. Благодаря технологическим решениям его пилоны возвели в рекордные сроки.

Проехать по мосту через Оку можно будет уже в сентябре, одновременно с открытием движения по всей М-12 от Москвы до Арзамаса.