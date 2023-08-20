Светофоры установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя

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Организацию движения изменили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, здесь были установлены 15 новых светофоров и обновлено 30 дорожных знаков.
Теперь при подъезде с проспекта Ленина к перекрестку по трем полосам автомобилистам не придется пропускать автомобили, двигавшиеся в сторону Московского шоссе.
Также светофор появился на выезде с проспекта Ленина на развязку со стороны улицы Адмирала Нахимова.
Ранее эксперты обсудили организацию дорожного движения в центре Нижнего Новгорода после закрытия площади Свободы.
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