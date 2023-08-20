Светофоры установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Организацию движения изменили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, здесь были установлены 15 новых светофоров и обновлено 30 дорожных знаков.

Теперь при подъезде с проспекта Ленина к перекрестку по трем полосам автомобилистам не придется пропускать автомобили, двигавшиеся в сторону Московского шоссе.

Также светофор появился на выезде с проспекта Ленина на развязку со стороны улицы Адмирала Нахимова.

Ранее эксперты обсудили организацию дорожного движения в центре Нижнего Новгорода после закрытия площади Свободы.